Tesla поставила ультиматум клиентам

Tesla начала рассылать сообщения клиентам, которые затягивают с покупкой ранее заказанного автомобиля. В них содержится ультиматум: если автомобили не будут выкуплены в определенный период времени, заказ будет отменен – это значит, что им придется заново заказывать электрокары уже по более высокой цене, сообщает Electrek. Таким образом Tesla решила бороться с возникшим трендом намеренно откладывать покупку ради налоговых льгот.

Фото: © Electrek © Electrek

По данным источника Electrek, речь может идти о нескольких тысячах клиентов в США, задерживающих выкуп электрокаров на полгода или более. Для каждого из них Tesla определяет свой срок, в который они вынуждены будут принять решение, иначе заказ будет аннулирован.

Многие покупатели в США не могут позволить себе купить электрокар на имеющиеся средства и получить кредит. Поэтому они откладывают поставки, надеясь накопить нужную сумму. Ранее Tesla отдавала их автомобили другим клиентам, сохраняя размещенные заявки.

Однако все чаще американцы начали намеренно задерживать выкуп, чтобы получить обещанные правительством в 2022 году налоговые льготы, которые помогут им значительно сэкономить. Теперь же им придется либо выкупать машины в установленный срок, либо перезаказывать их по заметно более высокой цене.