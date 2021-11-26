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«Автотор» перешел от «отверточной» сборки к выпуску модели в режиме сварка-окраска-сборка

Motor.ru
1 час назад

На «Автоторе» в Калининградской области началось производство обновленного Kia Cerato четвертого поколения: выпуск организован по полному циклу, который включает сварку, окраску и непосредственно сборку. Модель продается в России с сентября этого года и представлена с двумя прежними моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, которые сочетаются с шестиступенчатой «механикой» либо автоматом. Актуальные на конец ноября рекомендованные цены стартуют с отметки 1,43 миллиона рублей.

В России начали собирать Kia Cerato четвертого поколения
Фото:  © Kia © Kia

Kia Cerato выпускается на «Автоторе» с 2012 года, а четвертое поколение модели встало на конвейер в 2018-м. В августе 2021 года в Калининграде собрали пилотную партию обновленных седанов, которые первыми среди всех представленных в России автомобилей Kia получили заводской комплекс телематики. За без малого десять лет калининградское предприятие выпустило более 100 тысяч экземпляров Cerato.

Пресс-служба самого «Автотора» уточняет, что для подготовки серийного производства модели по полному циклу на заводе провели работы по переналадке и модернизации оборудования. За счет модернизации, в частности, удалось добиться повышения качества и устойчивости антикоррозионной защиты кузова, более высокой точности операций и более устойчивых качеств лакокрасочного покрытия.

Cerato — не единственная Kia, которая производится на калининградском заводе в режиме полного цикла: таким же методом выпускают кроссоверы Seltos и Soul. Помимо моделей Kia с конвейера «Автотора» сходят машины марок Hyundai и Genesis. Весной стало известно, что еще одна марка, BMW, сокращает объемы выпуска автомобилей на «Автоторе»: позиция баварской компании относительно локального производства машин в стране будет обнародована до конца 2021 года.

Автоновости,Kia Cerato,Hyundai,Kia,BMW,
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