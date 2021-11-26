В России начали собирать Kia Cerato четвертого поколения

На «Автоторе» в Калининградской области началось производство обновленного Kia Cerato четвертого поколения: выпуск организован по полному циклу, который включает сварку, окраску и непосредственно сборку. Модель продается в России с сентября этого года и представлена с двумя прежними моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, которые сочетаются с шестиступенчатой «механикой» либо автоматом. Актуальные на конец ноября рекомендованные цены стартуют с отметки 1,43 миллиона рублей.

Фото: © Kia © Kia

Kia Cerato выпускается на «Автоторе» с 2012 года, а четвертое поколение модели встало на конвейер в 2018-м. В августе 2021 года в Калининграде собрали пилотную партию обновленных седанов, которые первыми среди всех представленных в России автомобилей Kia получили заводской комплекс телематики. За без малого десять лет калининградское предприятие выпустило более 100 тысяч экземпляров Cerato.

Пресс-служба самого «Автотора» уточняет, что для подготовки серийного производства модели по полному циклу на заводе провели работы по переналадке и модернизации оборудования. За счет модернизации, в частности, удалось добиться повышения качества и устойчивости антикоррозионной защиты кузова, более высокой точности операций и более устойчивых качеств лакокрасочного покрытия.