АвтоВАЗ приостановит сборку Lada Granta до конца ноября

Производство автомобилей семейства Lada Granta на заводе АвтоВАЗ в Тольятти будет приостановлено до конца ноября 2021 года. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в VK.

Линия СКП Kalina, где производятся автомобили Lada Granta, закончит ноябрь непрерывным простоем. Таким образом из 20 рабочих дней длительность простоя производства Lada Granta составила 12 дней. Автомобили Lada Granta в Тольятти в ноябре собирали всего восемь дней. Простой производства связан с дефицитом микрочипов. При этом производственная линия B0, где собирают Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero до конца месяца будут работать в штатном режиме. Также будет работать производство семейства внедорожников Niva.