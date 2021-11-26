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АвтоВАЗ приостановит сборку Lada Granta до конца ноября 2021 года

Южный автомобиль
1 час назад

Производство автомобилей семейства Lada Granta на заводе АвтоВАЗ в Тольятти будет приостановлено до конца ноября 2021 года. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в VK.

АвтоВАЗ приостановит сборку Lada Granta до конца ноября
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Линия СКП Kalina, где производятся автомобили Lada Granta, закончит ноябрь непрерывным простоем. Таким образом из 20 рабочих дней длительность простоя производства Lada Granta составила 12 дней. Автомобили Lada Granta в Тольятти в ноябре собирали всего восемь дней. Простой производства связан с дефицитом микрочипов. При этом производственная линия B0, где собирают Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero до конца месяца будут работать в штатном режиме. Также будет работать производство семейства внедорожников Niva.

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