Высший балл Euro NCAP получил автопилот одной модели из семи

Независимая организация Euro NCAP провела тесты «умных» ассистентов на автомобилях разных марок и оценила их работу по четырехбалльной шкале — от 1, которая означает слабый начальный уровень поддержки водителя, до 4 (отличный уровень поддержки). В испытаниях приняли участие семь моделей: BMW iX3, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Opel Mokka-e и Toyota Yaris, оснащенные продвинутыми системами помощи водителю, которые можно классифицировать как автопилот первого уровня (также его называют полуавтопилотом).

Фото: © EuroNCAP © EuroNCAP

Согласно классификации автономности, внедренной организацией SAE Internationa, у всех перечисленных моделей полуавтопилот относится к первому уровню из пяти возможных. Это значит, что автомобили оснащены адаптивным круиз-контролем, то есть способны, например, самостоятельно придерживаться заданной скорости, поддерживать дистанцию до других автомобилей, а также распознавать дорожные знаки и предупреждать о препятствиях. У каждого из автопроизводителей комплекс электронных ассистентов имеет свое название и различается функционалом.

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Первые пробные испытания работы электронных ассистентов Euro NCAP провела еще в 2018 году, причем организация избегает слова «автопилот», чтобы подчеркнуть, что ответственность за безопасность на дороге лежит на водителе. Итоговая оценка зависит от того, насколько хорошо работают вспомогательные системы и от баланса действий человека и машины. То есть, баллы могут отнять в том случае, если если электроника функционирует без сбоев, но не следит за водителем, позволяя ему отвлечься от дороги.

Итоговая оценка четырехбалльная, однако внутри отдельных тестов она также ранжируются по цветам: красный — плохо, коричневый — слабо, оранжевый — посредственно, желтый — очень хорошо, зеленый — отлично.

Из семи участников испытаний высшего балла был удостоен только электрический кроссовер BMW iX3, оснащенный фирменным комплексом вспомогательных систем Driving Assistant Professional. Электрокар отлично справился со всеми испытаниями: кроссовер притормаживал перед перекрестками, распознавал дорожные знаки и снижал скорость при необходимости. Единственное нарекание экспертов вызвала работа мониторинга вовлеченности водителя, состоящая из датчиков на руле и салонной камеры.

Cupra Formentor и ее система Travel Assist заработали три балла: оценку снизили из-за отсутствия проекционного дисплея, салонной камеры, которая отслеживает состояние водителя, и системы помощи при перестроениях. Ford Mustang Mach-E (в европейской спецификации), укомплектованный комплексом Co-Pilot360, тоже оценили на три балла: дело в том, что «умный» ассистент не снижает скорость, когда это необходимо, например, при проезде перекрестков. А в случае если водитель потерял сознание, автомобиль не останавливается, а лишь замедляется до 10 километров в час.

Hyundai Ioniq 5 и его система Highway Driving Assist II получили два балла — низкую оценку объяснили ограниченным функционалом и тем, что в случае обморочного состояния у водителя автопилот просто выключается и машина продолжает движение бесконтрольно. В числе «двоечников» оказался и Polestar 2 с его системой Pilot Assist, которая недостаточно хорошо распознает объекты на дороге, зато умеет автоматически останавливаться, если с водителем что-то случилось.