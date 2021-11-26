Exeed VX получит налоговыгодный мотор

Стали известны подробности о новом кроссовере Exeed VX.

Напомним, что Exeed это премиальный бренд, принадлежащий Chery. В России уже продается кроссовер TXL, который прошел через рестайлинг. Теперь же к концу года ожидается прибытие семиместного Exeed VX.

По габаритам новинка сопоставима с Toyota Highlander. Ее габариты составляют 4970х1940х1899 мм при колесной базе 2900 миллиметров. Дорожный просвет имеет 200 мм. Наконец объем багажника находится на уровне 520 литров.

На отечественном рынке Exeed VX будет предлагаться с двухлитровым T GDI на 249 лошадиных сил. Такая мощность сделана с поправкой на реалии российского налогообложения.

Двигатель разрабатывался при сотрудничестве с австрийской инженерной фирмой AVL. Аналогичные ему агрегаты установлены на Exeed TXL и Chery Tiggo 8 Pro. За трансмиссию же отвечает «робот» GETRAG 7DCT 300.

Первую «сотню» автомобиль набирает за 8,5 секунды. Максимальная же скорость составляет 195 км/час. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литров на 100 км.