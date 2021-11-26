Наркотики и выстрелы. Что грозит водителю после погони на МКАД

На выезде из Москвы произошло крупное ДТП. Машина, за которой гнались сотрудники ДПС, протаранила более пяти автомобилей, один из которых сгорел, а другой — вылетел в кювет. После задержания водителя, в его BMW гаишники обнаружили три пакета с крупной партией наркотиков. На допросе нарушитель не смог ответить, сколько было в его автомобиле мефедрина.

В пятницу, в середине дня полицейские вели погоню за нарушителем на МКАД. Как говорится на сайте МВД России, "в ходе проверки документов мужчина резко нажал на педаль газа". В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что погоня началась из-за того, что водитель BMW не стал останавливаться в ответ на требование сотрудников ДПС. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на 30-м километре МКАД.

Видео дня

Так или иначе полицейские начали погоню за нарушителем, который, пытаясь оторваться от них, протаранил не менее пяти машин, одна из которых - "Волга" - загорелась, а такси улетело в кювет. Информации о пострадавших автомобилистах пока не было.

"Пронеслась BMW в сторону Подольска. За ним - несколько патрульных автомобилей. Возле Подольска пробка была, я уже особо не видел. Его остановили или он сам остановился - не знаю", - рассказал свидетель Константин в комментарии РЕН ТВ.

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что "в ходе преследования полицейскими было применено табельное оружие, и на 35-м километре Симферопольского шоссе иномарка была заблокирована".

За рулем, по данным РЕН ТВ, находился 23-летний Сергей Новиков. Молодой человек не сдался и после того, как полицейские остановили машину. Telegram-канал "Подъем" отмечает, что он хотел сбежать через поля, но сотрудники ДПС его задержали. В сеть попали видео, как молодого человека правоохранители ведут из зарослей под руки.

В ходе задержания мужчину ранили в шею, медики оказали ему всю необходимую помощь.

"На заднем сиденье БМВ обнаружено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом. Предположительно, это несколько килограммов синтетического наркотического средства", - добавила Волк.

По информации РЕН ТВ, в машине было шесть килограммов мефедрона. А о подозрительной машине полицейским сообщили сотрудники наркоконтроля.

На одной из записей видно, что правоохранители во время погони сопровождают машину нарушителя, озвучивают требование остановиться, но не пытаются ее заблокировать своими автомобилями. В комментарии "Газете.Ru" координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов о причинах такой тактики инспекторов.

"Вопрос в том, кто будет нести материальную ответственность за разбитый автомобиль. Вам, как инспектору, зачем это нужно? Доказывать, писать рапорт, объяснительные. А если они не будут приняты - придется, скажем, 200 тысяч платить", - сказал он.

Шкуматов подчеркнул, что, если действия патрульных признают неверными, то придется компенсировать ремонт служебного автомобиля из своего кармана.

"Автоинспекторам это не понравится - им зачем это нужно? Естественно, они берегут служебную технику, что называется, до последнего", - заключил эксперт.

Нарушителю Новикову может грозить более 10 лет тюрьмы, считает юрист Дарья Ахтырко.

"В зависимости от последствий в результате столкновения транспортных средств (причинение вреда здоровью или же смерти одному или нескольким лицам), будет квалифицировано данное преступление по ст. 264 УК РФ. Ответственность в зависимости от последствий варьируется от 3 до 15 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года", - сказала специалист в комментарии "Газете.Ru".

Что касается найденных в машине наркотиков, то 6 кг мефедрона составляют особо крупный размер.

"В таком случае, если не будет установлено цели сбыта, то квалифицируют по ч.3 ст. 228 УК РФ, в соответствии с которой наказание будет в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - подчеркнула она.

Помимо лишения свободы, Новикову может грозить и штраф до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

"В связи с совершением нескольких преступлений наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний", - заключила юрист.