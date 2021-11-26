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У кого из россиян начнут отбирать автомобили

Елена Прошина
1 час назад

В Госдуме не исключили, что разрабатываемый законопроект об ужесточении наказания лихачей на дорогах будет предусматривать изъятие машины с целью возмещения материального ущерба пострадавшим. Об этом рассказал журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова приводит «РИА Новости».

«Есть случаи, когда водителей привлекали к ответственности по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает. Надо вносить изменения. Данные действия должны быть уголовно-наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба», — сказал Пискарев.

Он также отметил, что работа по разработке законопроекта об ужесточении наказания для лихачей почти завершена.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение поправок может произойти уже в декабре 2021 году.

Водителей предупредили о новом штрафе

В частности, законопроект может включать уголовную ответственность.

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