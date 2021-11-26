У кого из россиян начнут отбирать автомобили

«Есть случаи, когда водителей привлекали к ответственности по 400-500 раз. Они демонстративно показывают всем, что закон не работает. Надо вносить изменения. Данные действия должны быть уголовно-наказуемыми, срок, лишение свободы, машина должна уйти на погашение долгов по возмещению материального ущерба», — сказал Пискарев.