Honda предупредит ДТП с помощью ремня

Компания Honda Motor представила технологию взаимодействия с водителем автомобиля с помощью умного ремня. Об этом сообщает издание The Japan Times.

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В сообщении японской корпорации говорится, что она начала интегрировать искусственный интеллект в свои автомобили, чтобы предупреждать водителей о дорожно-транспортных происшествиях. В компании заявили, что надеются добиться нулевого количества смертей в ДТП, вызванных человеческой ошибкой, к 2050 году.

Одной из особенностей оснащенного датчиками и камерами авто назвали наличие умного ремня, который оснащен механизмом регулировки натяжения. Так, в случае внезапного появления пешеходов на дороге ремень натянется, таким образом дав сигнал водителю затормозить. В случае, если владелец авто попытается перестроиться на соседнюю полосу во время совершения обгона другим участником движения, машина подаст звуковой сигнал через встроенные в салон динамики. Также в сиденье умного автомобиля встроены вибромоторы. Если система машины через биометрические сенсоры поймет, что водитель засыпает, последний почувствует вибрацию. В компании объяснили необходимость повышения безопасности авто в том числе тем, что возраст среднестатистического водителя резко увеличился.