Обновленная Toyota Corolla получила новую мультимедиа

Toyota Corolla следующего модельного года появится на авторынке в конце этого месяца. При этом потенциальным клиентам авто начнут отгружать с начала 2022 г.

Фото: Car.ru Car.ru

Японская компания Toyota обновила свою самую популярную модель Corolla. В Европе авто предложат в кузове седан, универсал, а также хэтчбек. Модель обновили как в салоне, так и во внешнем дизайне. Экстерьер получил две новых расцветки: Platinum White Pearl, а также Silver Metallic.

Для универсалов и хэтчбеков предлагаются сочетания с черной крышей. Для 17-дюймовых колёсных дисков предусмотрен многоспицевой дизайн. На авто, у которого небольшой дорожный просвет, такие колёса смотрятся довольно эффектно.

Салон похвастается обновлённым мультимедийным комплексом с восьмидюймовым дисплеем. Новая мультимедиа способна интегрироваться с телефонами при помощи Android Auto/Apple CarPlay. Обновления программного обеспечения будут осуществляться «по воздуху», исключая надобность посещения дилера.

Благодаря продлению сотрудничества с Trek Bicycles – производителем современных велосипедов, универсалу предложили спецверсию Corolla Trek в исполнении Special Edition. Для машины предложили гибридную силовую установку, 18-дюймовые колёсные диски, обрамление автомобильных окон хромом, удобные кожаные сиденья со специальными вставками.