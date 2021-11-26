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Обновленная Toyota Corolla получила новую мультимедиа

Car.ru
43 минуты назад

Toyota Corolla следующего модельного года появится на авторынке в конце этого месяца. При этом потенциальным клиентам авто начнут отгружать с начала 2022 г.

Обновленная Toyota Corolla получила новую мультимедиа
Фото: Car.ruCar.ru

Японская компания Toyota обновила свою самую популярную модель Corolla. В Европе авто предложат в кузове седан, универсал, а также хэтчбек. Модель обновили как в салоне, так и во внешнем дизайне. Экстерьер получил две новых расцветки: Platinum White Pearl, а также Silver Metallic.

Для универсалов и хэтчбеков предлагаются сочетания с черной крышей. Для 17-дюймовых колёсных дисков предусмотрен многоспицевой дизайн. На авто, у которого небольшой дорожный просвет, такие колёса смотрятся довольно эффектно.

Салон похвастается обновлённым мультимедийным комплексом с восьмидюймовым дисплеем. Новая мультимедиа способна интегрироваться с телефонами при помощи Android Auto/Apple CarPlay. Обновления программного обеспечения будут осуществляться «по воздуху», исключая надобность посещения дилера.

Благодаря продлению сотрудничества с Trek Bicycles – производителем современных велосипедов, универсалу предложили спецверсию Corolla Trek в исполнении Special Edition. Для машины предложили гибридную силовую установку, 18-дюймовые колёсные диски, обрамление автомобильных окон хромом, удобные кожаные сиденья со специальными вставками.

Новостной портал "Car.ru" сообщал, что автобренд Toyota решил расширить возможности своего кроссовера. Речь идёт о компактном кроссе Toyota Corolla в исполнении Cross 2022 модельного года. Внешний вид авто практически не схож с седаном. А вот в салоне сходства имеются.

Автоновости,Toyota Corolla,Toyota,Apple,
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