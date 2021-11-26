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Ford вывел на тесты прототип Fiesta ST

Car.ru
1 час назад

Компания Ford тестирует на Нюрбургринге прототип нового автомобиля Fiesta ST. На трассе производитель испытывал "агрессивную" комплектацию новинки.

Ford вывел на тесты прототип Fiesta ST
Фото: Car.ruCar.ru

На Нюрбургринге американская марка испытывала модель, которая не является гибридом. Об этом говорит отсутствие желтой точки на передней панели. Прототип Ford Fiesta ST выполнен в оригинальном дизайне текущего поколения машины с элементами недавнего фейслифтинга. На задней стороне "юбка" немного обрезана в месте выхлопных труб, а значит, последние окажутся больше в диаметре на несколько миллиметров.

Предполагается, шасси и подвеска на машине будут сильно переделанными. Не исключается, что Ford Fiesta станет оснащаться трехцилиндровым турбированным двигателем, емкостью 1,5 литра, мощностью 220 л.с. Также возможно и то, что компания назовет свой автомобиль так - Fiesta ST X.

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