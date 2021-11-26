Ford вывел на тесты прототип Fiesta ST

Компания Ford тестирует на Нюрбургринге прототип нового автомобиля Fiesta ST. На трассе производитель испытывал "агрессивную" комплектацию новинки.
На Нюрбургринге американская марка испытывала модель, которая не является гибридом. Об этом говорит отсутствие желтой точки на передней панели. Прототип Ford Fiesta ST выполнен в оригинальном дизайне текущего поколения машины с элементами недавнего фейслифтинга. На задней стороне "юбка" немного обрезана в месте выхлопных труб, а значит, последние окажутся больше в диаметре на несколько миллиметров.
Предполагается, шасси и подвеска на машине будут сильно переделанными. Не исключается, что Ford Fiesta станет оснащаться трехцилиндровым турбированным двигателем, емкостью 1,5 литра, мощностью 220 л.с. Также возможно и то, что компания назовет свой автомобиль так - Fiesta ST X.