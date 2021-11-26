Ford вывел на тесты прототип Fiesta ST

На Нюрбургринге американская марка испытывала модель, которая не является гибридом. Об этом говорит отсутствие желтой точки на передней панели. Прототип Ford Fiesta ST выполнен в оригинальном дизайне текущего поколения машины с элементами недавнего фейслифтинга. На задней стороне "юбка" немного обрезана в месте выхлопных труб, а значит, последние окажутся больше в диаметре на несколько миллиметров.