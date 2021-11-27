Новый Lexus LX оказался в 2,5 раза дороже Land Cruiser 300

Новый Lexus LX дебютировал полтора месяца назад, но цены на внедорожник ни на одном рынке до сих пор не опубликованы. На этой неделе в Японии открылся предзаказ на бензиновые LX 600, а один из дилеров поделился с прессой фотографией брошюры Lexus. Базовый LX оценили в 12,5 миллиона йен; цены на топ-версию Executive стартуют с 18 миллионов йен. Флагман Lexus оказался в 2,5 раза дороже, чем Land Cruiser 300 (от 5,1 миллиона йен).

Из брошюры Lexus следует, что разница между обычным LX 600 и внедорожником с пакетом Off-Road — около 3,2 процента, при этом обе версии могут быть как с пяти-, так и семиместным салоном.

Все «шестисотые» доступны с бензиновым 415-сильным (650 Нм) 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом и 10-скоростным «автоматом»; полный привод с блокировкой межосевого дифференциала — стандартное оснащение.

На вершине линейки LX комплектация Executive с роскошным четырёхместным салоном и мультиконтурными креслами с оттоманками на втором ряду. Такой внедорожник окажется почти в полтора раза дороже базового, причём за некоторые опции вроде аудиосистемы Mark Levinson всё равно придётся доплачивать.

В Японии стартовая цена на Lexus LX после смены поколений увеличилась примерно на десять процентов, и местный прайс-лист в пересчёте на отечественную валюту не пугает. К примеру, цена базового LX 600 (12,5 миллиона йен) соответствует 8,33 миллиона рублей, а 18 миллионов йен эквивалентны 12 миллионам рублей. Однако корпорация Toyota готовится к ажиотажному спросу, поэтому первые покупатели внедорожников будут вынуждены подписать специальный договор, запрещающий перепродажу в течение определённого времени.

Если соотношение цен между Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600 сохранится в нашей стране, то после смены поколений японский премиум-внедорожник подорожает в рублях более чем в 1,5 раза.