Maserati отзывает суперкар MC20 из-за утечки топлива

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило отзывную кампанию, которая касается всех суперкаров Maserati MC20 2022 модельного года, а также седанов Quattroporte и Ghibli 2021 модельного года, и кроссоверов Levante 2021-2022 модельного года для рынка США. Общее число автомобилей, на которые распространяется отзывная акция, составляет всего 409 штук. Проблема заключается в потенциальной утечке топлива.
Виновным в опасном дефекте объявили корпус датчика в топливной магистрали, который может допускать утечку бензина. В лучшем случае двигатель может однажды заглохнуть, а в худшем, при наличии рядом источника огня — произойдёт возгорание. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) отзывает все экземпляры MC20 2022 модельного года — письмо с уведомлением получат все владельцы итальянского суперкара в США до конца декабря. В нём будет предложено отправиться к официальному дилеру Maserati, где бесплатно заменят бракованный корпус топливного датчика. Maserati MC20 представляет собой наследника модели MC12.
Аббревиатура MC в названиях обеих машин расшифровывается как Maserati Corse, что подчёркивает их связь с гонками. Но если MC12 оснащался V12 6.0 мощностью 630 лошадиных сил, то МС20 получил новый двигатель Nettuno. Он снабжён парой турбокомпрессоров, системой смазки с сухим картером, масляным насосом переменной производительности, двумя распределительными валами с фазорегуляторами и двойной системой впрыска. Мощность мотора составляет 630 лошадиных сил. В паре с ним работает 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.