Maserati отзывает суперкар MC20 из-за утечки топлива

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило отзывную кампанию, которая касается всех суперкаров Maserati MC20 2022 модельного года, а также седанов Quattroporte и Ghibli 2021 модельного года, и кроссоверов Levante 2021-2022 модельного года для рынка США. Общее число автомобилей, на которые распространяется отзывная акция, составляет всего 409 штук. Проблема заключается в потенциальной утечке топлива.

Виновным в опасном дефекте объявили корпус датчика в топливной магистрали, который может допускать утечку бензина. В лучшем случае двигатель может однажды заглохнуть, а в худшем, при наличии рядом источника огня — произойдёт возгорание. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) отзывает все экземпляры MC20 2022 модельного года — письмо с уведомлением получат все владельцы итальянского суперкара в США до конца декабря. В нём будет предложено отправиться к официальному дилеру Maserati, где бесплатно заменят бракованный корпус топливного датчика. Maserati MC20 представляет собой наследника модели MC12.