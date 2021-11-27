Приставы заблокировали счёт крупнейшего в России автодилера

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заблокировала средства на одном из счетов крупнейшего российского автодилера «Рольф». Из-за этого компания не может выкупать автомобили с пробегом. Блокировку произвели по делу, которое расследуют в отношении владельца «Рольфа» Сергея Петрова. Бизнесмена подозревают в переводе денег с использованием подложных документов.

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26 ноября Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что суд по требованию прокуратуры наложил арест на счета компании «Рольф». Из-за этого работа автодилера фактически остановилась, а руководство попросило менеджеров не заключать новые сделки, утверждал анонимный паблик.

27 ноября гендиректор автодилера Светлана Виноградова сообщила, что ФССП заблокировала средства на одном из счетов «Рольфа». Сейчас компания прилагает все усилия, чтобы разблокировать средства, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Виноградова заверила, что все дилерские центры «Рольфа» продолжают работу. Есть только ограничения с выкупом автомобилей с пробегом со свободного рынка, заявила директор.

Уголовное дело против владельца крупнейшего в России автодилера — группы компаний «Рольф» — завели в июне 2019 года. По версии следствия, владелец компании Сергей Петров незаконно вывел 4 млрд рублей на счета подконтрольной ему Panabel Limited. В «Рольфе» объясняют, что сделка была связана с реорганизацией компании в 2014 году.

По версии бизнесмена, уголовное преследование может быть связано с его политической деятельностью или попыткой рейдерского захвата. Сперва Петров предполагал, что за уголовным делом может стоять его конкурент — владелец автодилера «Авилон» Александр Варшавский, которого считают главным поставщиком автомобилей для силовых органов. Но затем Петров взял свои слова назад. Бизнесмен выставил компанию на продажу, заявив, что не собирается возвращаться в Россию.