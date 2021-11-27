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Кроссовер Haval стал бестселлером по итогам 100 месяцев продаж

Motor.ru
48 минут назад

Haval H6 стал бестселлером сегмента по итогам 100 месяцев продаж в Поднебесной. На конкурентном китайском рынке «шестёрка» концерна Great Wall доминирует более восьми лет, и с момента дебюта в 2011 году покупателей нашли свыше 3,6 миллиона машин трёх поколений. Месячный рекорд продаж (80,5 тысячи экземпляров) был поставлен в декабре 2016 года, и пока ни один кроссовер или внедорожник в Китае не смог повторить этот результат.

Кроссовер Haval стал бестселлером по итогам 100 месяцев продаж
Фото: Motor.ruMotor.ru

Успех Haval H6 в Китае отчасти объясняется хитрой маркетинговой политикой — одновременно продаются (и модернизируются) «шестёрки» трёх поколений.

Есть и другие факторы — цена самого оснащённого и современного 2,0-литрового кроссовера с полным приводом не превышает 157 тысяч юаней (1,86 миллиона рублей), а гамма версий постоянно расширяется — к примеру, совсем недавно на рынок вышел купеобразный H6S с гибридной силовой установкой.

До 2019 года «первый» Haval H6 был российским бестселлером марки, но после локализации в Туле более современных моделей продажи импортных кроссоверов свернули. Однако появление в России актуального H6 весьма вероятно — на скорое начало сборки намекали и в пресс-службе Haval, и топ-менеджмент китайского автогиганта.

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