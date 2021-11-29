Депутаты предложили наказывать за незаконные штрафы водителям

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев предложили ввести наказание для должностных лиц, которые допускают необоснованные штрафы в отношении автовладельцев. Они сообщили, что уже направили предложенные ими нормы на отзыв в правительство. Об этом пишут «Известия».

Фото: a24.ru a24.ru

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нередко водители сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые они не совершали.

«О незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе», — сказано в документе.

Штрафовать должностное лицо, которое подписало постановление по делу об административном правонарушении, депутаты предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но не менее 5 тысяч рублей.