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5 часов назад

Россию признали худшей страной для вождения автомобиля

Британская аналитическая компания Compare the Market провела исследование, в ходе которого составила список стран, которые лучше всего подходят для вождения автомобиля. В рейтинг попали 25 государств, в которых эксперты оценивали развитие инфраструктуры, уровень смертности на дорогах, а также считали количество расходов, необходимых для владения автомобилем. Сопоставив все данные, худшей страной для автомобилистов специалисты признали Россию.

Россию признали худшей страной для вождения автомобиля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе исследования сопоставлялись данные о ежегодных расходах, связанных с эксплуатацией автомобилей, наличие пробок, а также качестве дорожной инфраструктуры и смертности в результате ДТП. Собрав всю информацию воедино, эксперты составили рейтинг из 25 стран. Худшей страной для автомобилистов британцы признали Россию. По их данным, в нашей стране наихудшее качество дорог, высокий уровень смертности, а также наибольшая загруженность трасс среди всех государств рейтинга.

На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где самый высокий уровень смертности среди стран с наихудшими показателями. Кроме того, в стране довольно дорого владеть личным автомобилем. Замыкает тройку худших стран для вождения Мексика. Латиноамериканское государство сумело обойти Россию в качестве дорожной инфраструктуры.

Среди лучших стран для автомобилистов британские эксперты назвали Данию, США и Нидерланды.

В середине января нидерландская компания TomTom назвала Москву самым пробочным городом мира. В антирейтинге экспертов, российская столица обошла 416 городов из 57 стран мира.

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