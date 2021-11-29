Россию признали худшей страной для вождения автомобиля

Британская аналитическая компания Compare the Market провела исследование, в ходе которого составила список стран, которые лучше всего подходят для вождения автомобиля. В рейтинг попали 25 государств, в которых эксперты оценивали развитие инфраструктуры, уровень смертности на дорогах, а также считали количество расходов, необходимых для владения автомобилем. Сопоставив все данные, худшей страной для автомобилистов специалисты признали Россию.

В ходе исследования сопоставлялись данные о ежегодных расходах, связанных с эксплуатацией автомобилей, наличие пробок, а также качестве дорожной инфраструктуры и смертности в результате ДТП. Собрав всю информацию воедино, эксперты составили рейтинг из 25 стран. Худшей страной для автомобилистов британцы признали Россию. По их данным, в нашей стране наихудшее качество дорог, высокий уровень смертности, а также наибольшая загруженность трасс среди всех государств рейтинга.

На втором месте антирейтинга расположилась Бразилия, где самый высокий уровень смертности среди стран с наихудшими показателями. Кроме того, в стране довольно дорого владеть личным автомобилем. Замыкает тройку худших стран для вождения Мексика. Латиноамериканское государство сумело обойти Россию в качестве дорожной инфраструктуры.

Среди лучших стран для автомобилистов британские эксперты назвали Данию, США и Нидерланды.