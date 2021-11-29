"АвтоВАЗ" отказался навязывать "допы" при продаже машин

«АвтоВАЗ» не собирается обязывать дилеров продавать автомобили Lada, навязывая дополнительные аксессуары. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
В заявлении говорится, что отечественный автопроизводитель заинтересован сохранить многообразие комплектаций и их оснащение по желанию потребителей.
Тем не менее, с 1 декабря планируется ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров. При этом они не будут исключать ранее существовавшие. Клиенты смогут приобрести автомобиль и без дополнительного оборудования, отмечает ФАС.
В Федеральной антимонопольной службе решили проверить новую схему продажи машин «АвтоВАЗа» после публикации в СМИ. В них утверждалось, что автокомпания займется реализацией автомобилей со стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться.