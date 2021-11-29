Tesla решила экономить на доставке электромобилей

Глава Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на снижении стоимости доставки электрокаров, сообщает CNBC, ознакомившийся с его письмом. Такая практика необычна для компании, так как в конце квартала она традиционно увеличивала объемы поставок, чтобы выполнить план продаж. На фоне дефицита комплектующих и недостаточной загрузки предприятий Маск призывает забыть о самом понятии «конец квартала» и принять «более эффективные меры».

Маск напомнил, что из-за «бешеной скорости», с которой обычно совершаются поставки электромобилей в конце каждого квартала, в течение нескольких следующих недель они резко падают. На этот раз следует сосредоточиться на снижении объемов и стабилизации темпов, написал он.

В последние недели декабря ожидается крупное число поставок автомобилей, причем они окажутся дорогостоящими для компании из-за дальности перевозок. Вследствие нехватки комплектующих «Гигафабрики» в Германии и в Техасе работают не на полную мощность, поэтому Tesla придется транспортировать электрокары из Китая в Европу и из Калифорнии к восточному побережью США.