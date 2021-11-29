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Tesla решила экономить на доставке электромобилей

Motor.ru
6 часов назад

Глава Tesla Илон Маск призвал сотрудников сосредоточиться на снижении стоимости доставки электрокаров, сообщает CNBC, ознакомившийся с его письмом. Такая практика необычна для компании, так как в конце квартала она традиционно увеличивала объемы поставок, чтобы выполнить план продаж. На фоне дефицита комплектующих и недостаточной загрузки предприятий Маск призывает забыть о самом понятии «конец квартала» и принять «более эффективные меры».

Tesla решила экономить на доставке электромобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Маск напомнил, что из-за «бешеной скорости», с которой обычно совершаются поставки электромобилей в конце каждого квартала, в течение нескольких следующих недель они резко падают. На этот раз следует сосредоточиться на снижении объемов и стабилизации темпов, написал он.

В последние недели декабря ожидается крупное число поставок автомобилей, причем они окажутся дорогостоящими для компании из-за дальности перевозок. Вследствие нехватки комплектующих «Гигафабрики» в Германии и в Техасе работают не на полную мощность, поэтому Tesla придется транспортировать электрокары из Китая в Европу и из Калифорнии к восточному побережью США.

Ранее сообщалось, что дефицит электронных компонентов привел задержкам поставок электрокаров – иногда на месяцы – из-за чего некоторым клиентам приходилось заново брать кредиты на покупку. Несмотря на сложности на производстве и с доставкой, Tesla решила поставить ультиматум покупателям, которые откладывают выкуп забронированных машин: если автомобили не будут выкуплены в определенный срок, заказ будет отменен – это значит, что им придется заново заказывать электрокары уже по более высокой цене.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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