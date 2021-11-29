Топ-6 типичных ошибок автомобилистов зимой

Автоэксперт Сергей Филатов озвучил основные ошибки, которые допускают водители в зимний период. Советы специалиста передает издание «Моменты».
Среди наиболее распространенных упущений автолюбителей, Филатов выделяет движение на летней резине в зимний период. Специалист называет колеса самым важным моментом, поскольку это отвечает за безопасность автомобилиста.
Вторым немаловажным фактором является исправность аккумулятора. По словам эксперта, он должен находиться в рабочем состоянии и быть заряженным. Вместе с тем Филатов рекомендует заменить масло – техническая жидкость должна также подходить по сезону.
«Для холодного запуска в принципе очень важно наличие не старого масла в двигателе», – подчеркивает автоэксперт.
Перед зимним периодом также стоит проверить исправность работы печки, чтобы не мерзнуть в автомобиле. Аналогичные советы специалист дал касательно системы подогрева сидений, если таковая имеется.
«Чтобы помочь машине, некоторые используют авто-одеяло, которое прикрывает двигатель. Оно поможет ему не остыть слишком быстро», – добавил Сергей Филатов.