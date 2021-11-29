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Топ-6 типичных ошибок автомобилистов зимой

Елена Прошина
2 часа назад

Автоэксперт Сергей Филатов озвучил основные ошибки, которые допускают водители в зимний период. Советы специалиста передает издание «Моменты».

Топ-6 типичных ошибок автомобилистов зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди наиболее распространенных упущений автолюбителей, Филатов выделяет движение на летней резине в зимний период. Специалист называет колеса самым важным моментом, поскольку это отвечает за безопасность автомобилиста.

Вторым немаловажным фактором является исправность аккумулятора. По словам эксперта, он должен находиться в рабочем состоянии и быть заряженным. Вместе с тем Филатов рекомендует заменить масло – техническая жидкость должна также подходить по сезону.

«Для холодного запуска в принципе очень важно наличие не старого масла в двигателе», – подчеркивает автоэксперт.

Перед зимним периодом также стоит проверить исправность работы печки, чтобы не мерзнуть в автомобиле. Аналогичные советы специалист дал касательно системы подогрева сидений, если таковая имеется.

«Чтобы помочь машине, некоторые используют авто-одеяло, которое прикрывает двигатель. Оно поможет ему не остыть слишком быстро», – добавил Сергей Филатов.

Он отметил, что в случае сильно низких температур в позднее время суток можно прогревать автомобиль около 2-3 раз за ночь. Это позволит успешно завести и прогреть машину с утра.
Автоновости,Сергей Филатов,
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