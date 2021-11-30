УАЗ решил продавать машины в Анголе

Компания УАЗ возвращается на рынок юго-западной Африки — спустя 18 лет отечественная марка вновь начнет продажи машин в Республике Ангола.

Фото: УАЗ УАЗ

На УАЗе рассказали, что поставили в Анголу пробную партию внедорожников «Патриот», и они получили высокие оценки местных жителей. Планируется, что в будущем в стране представят весь модельный ряд ульяновской марки. Согласно оценкам представителей африканской стороны, на начальном этапе емкость рынка составит несколько сотен машин ежегодно. Поставка коммерческой партии автомобилей запланирована на 2022 год.

По словам руководителя департамента экспортных продаж УАЗа Алексея Заболотнова, стратегия марки предусматривает дальнейшую экспансию на африканский континент, и в фокусе находятся страны с левосторонним движением — для этих рынков подразделение «Соллерс Инжиниринг» готовит конструктивные изменения моделей линейки УАЗ для соответствующего расположения руля.

Также марка работает над продвижением продукции в Чили, Мексике и США, где недавно представила «Патриот».