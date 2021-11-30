Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
4 часа назад

УАЗ решил продавать машины в Анголе

Компания УАЗ возвращается на рынок юго-западной Африки — спустя 18 лет отечественная марка вновь начнет продажи машин в Республике Ангола.

УАЗ решил продавать машины в Анголе
Фото: УАЗУАЗ

На УАЗе рассказали, что поставили в Анголу пробную партию внедорожников «Патриот», и они получили высокие оценки местных жителей. Планируется, что в будущем в стране представят весь модельный ряд ульяновской марки. Согласно оценкам представителей африканской стороны, на начальном этапе емкость рынка составит несколько сотен машин ежегодно. Поставка коммерческой партии автомобилей запланирована на 2022 год.

По словам руководителя департамента экспортных продаж УАЗа Алексея Заболотнова, стратегия марки предусматривает дальнейшую экспансию на африканский континент, и в фокусе находятся страны с левосторонним движением — для этих рынков подразделение «Соллерс Инжиниринг» готовит конструктивные изменения моделей линейки УАЗ для соответствующего расположения руля.

Также марка работает над продвижением продукции в Чили, Мексике и США, где недавно представила «Патриот».

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод заинтересован организовать сборку автомобилей в Пакистане.

Автоновости,УАЗ,Sollers,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители