Надежда российской автоиндустрии попала в скандал с уголовным делом

Предприятие Zetta, которое рассчитывало наладить серийный выпуск российских электромобилей, попало в скандал из-за задолженности по зарплатам. Возбуждено уголовное дело, после чего долг был погашен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

Фото: Zetta Zetta

Проверка показала, что генеральный директор, «действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности», не платил работникам предприятия с июля этого года. В итоге долг составил около 3,8 миллиона рублей, поясняли в ведомстве.

В сентябре в Минпромторге выражали надежду на то, что Zetta наряду с еще несколькими представителями автоиндустрии должна выйти на рынок в ближайшие два-три года. Согласно концепции развития электротранспорта, которую правительство представило в августе, к 2024 году в России должны выпустить не менее 25 тысяч электромобилей. Пока серийного производства в стране почти нет, основные успехи связаны с выпуском электробусов.