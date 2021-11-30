Водителей хотят разделить на профессионалов и любителей

Программу обучения профессиональных водителей, занятых перевозками грузов и пассажиров, в том числе в такси, предлагают расширить новыми курсами и сделать дольше. Любителям же, наоборот, хотят сократить теоретическую часть и добавить практики. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак.

Фото: © АГН Москва © АГН Москва

Под капот не лезть

Видео дня

В Общественную палату от экспертного сообщества поступило предложение рассмотреть вопрос о разделении подготовки водителей на профессиональную и подготовку водителей, не работающих в сфере перевозок грузов и пассажиров, рассказал Коробчак. Такое разделение, считают эксперты, позволит на более высоком уровне проводить подготовку водителей-профессионалов, устанавливать более жёсткие стандарты к системе их обучения. А подготовку водителей-любителей сделать более универсальной с возможностью индивидуального подхода к обучению каждого кандидата.

«Конечно, такие программы должны различаться, — прокомментировал член ОП. — Сейчас каждый слушатель автошколы по сути получает профессиональное образование: то есть, получив права соответствующей категории, он может пойти работать хоть водителем на стройку, хоть возить туристов по городам. При этом специальных знаний и навыков зачастую ему недостаёт».

Программы обучения водителей могут быть скорректированы таким образом, что в курс для потенциальных профи войдёт блок по охране труда и другие специальные дисциплины, за счёт чего длительность самой подготовки может увеличиться.

А из учебного плана любителей, наоборот, всё лишнее можно изъять, отметил Владимир Коробчак. «Например, меньше может стать медицинский блок, а техническую часть и вовсе сократить до минимума — непрофессионалу вообще не нужно лезть под капот», — считает эксперт. При этом практический курс может быть расширен за счёт освободившихся часов.

Он добавил, что профессиональные программы могут распространить на категории прав D и E, а любительские — на А, В и М.

Дорожная психология

Вопросы оптимизации порядка подготовки водителей транспортных средств и сдачи государственных квалификационных экзаменов на право управления ими планируют рассмотреть 30 ноября на заседании рабочей группы при Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Это не первая попытка реформировать систему подготовки водителей. Недавно представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили новую программу обучения на категорию В.

В основу программы, как писали «Известия», лёг модульный принцип обучения, а теоретические занятия разделили на тематические блоки, среди которых — «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств». По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена. При неудовлетворительной оценке человеку выделят дополнительные часы, потом последует пересдача. За допобучение надо будет доплатить.

Реформа обучения в автошколах нужна, сказал «Парламентской газете» координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов. Курс, по его мнению, должен быть максимально ориентирован на практику, поскольку дорожное движение — это живой организм. «Возможно, следует уделить больше внимания психологической подготовке водителей, поскольку ситуации на дорогах становятся всё сложнее и нужно сохранять самообладание», — отметил Шкуматов.