Владельцев квадроциклов и снегоходов ждут новые запреты

Минсельхоз России задумал ввести новые запреты для владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство разработало проект постановления правительства с перечнем неисправностей и условий, на основании которых эксплуатация таких средств передвижения будет запрещена. Так, предлагается запретить их использование при неисправностях тормозов или при люфте рулевого управления, который для снегоходов и болотоходов не должен быть выше 15 градусов.

Кроме того, запрет эксплуатации будет применяться и в том случае, если при торможении не загораются стоп-сигналы, а также если неисправны звуковой сигнал, выхлопная система, не горят фары, отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе.