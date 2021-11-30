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2 часа назад

В России задумали ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов

Минсельхоз России задумал ввести новые запреты для владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Владельцев квадроциклов и снегоходов ждут новые запреты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведомство разработало проект постановления правительства с перечнем неисправностей и условий, на основании которых эксплуатация таких средств передвижения будет запрещена. Так, предлагается запретить их использование при неисправностях тормозов или при люфте рулевого управления, который для снегоходов и болотоходов не должен быть выше 15 градусов.

Кроме того, запрет эксплуатации будет применяться и в том случае, если при торможении не загораются стоп-сигналы, а также если неисправны звуковой сигнал, выхлопная система, не горят фары, отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе.

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что проект находится на рассмотрении в подкомиссии правительственной комиссии по проведению административной реформы. Разработка нового перечня запретов предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники». Он вступит в силу в июле 2022 года. Документ создавался для сельхозтехники, однако теперь затронет и владельцев снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов, багги.

Автоновости,Минсельхоз,
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