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4 часа назад

Xiaomi построит завод на 300 тысяч электромобилей в год

Один из лидеров в производстве потребительской электроники - китайская компания Xiaomi - построит под Пекином завод по выпуску электромобилей собственной марки производительностью 300 тысяч машин в год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на департамент экономического развития города.

Xiaomi построит завод на 300 тысяч электромобилей в год
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В комплексе с заводом возведут инженерно-исследовательский центр и административный корпус автомобильного дивизиона Xiaomi.

В начале 2020 года компания Xiaomi официально заявила о планах выхода на рынок электромобилей и беспилотного автотранспорта, в марте компания объявила, что направит на реализацию планов 10 миллиардов долларов (730 миллиардов рублей) на следующие десять лет, а в августе завершила процедуру регистрации юридического лица автомобильного подразделения.

Серийное производство электромобилей Xiaomi стартует в 2024 году.

Автоновости,Reuters,
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