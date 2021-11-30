Samsung разработал «электронные мозги» будущих Volkswagen

Компания Samsung представила два новых чипа для «подключенных» автомобилей и мультимедийных систем следующего поколения: Exynos Auto T5123 и Exynos Auto V7. Оба используют вычислительные ядра ARM и оперативную память типа LPDDR4x с низким энергопотреблением — и уже запущены в массовое производство. Чип Exynos Auto V7, например, будут ставить в бортовые серверы приложений (ICAS) Volkswagen, разработанные подразделением Vehicle Component Solutions компании LG Electronics.

Фото: © Samsung © Samsung

Чип Exynos Auto T5123 — это телематический блок управления с поддержкой сетей 5G в режимах SA (автономный, без использования элементов сетей связи предыдущего поколения) и NSA (неавтономный, с использованием опорных элементов сетей 4G), обеспечивающий загрузку данных со скоростью до 5,1 гигабита в секунду. Он оснащен двумя вычислительными ядрами ARM Cortex-A55, оперативной памятью LPDDR4x, спутниковым приемником и высокоскоростной шиной PCIe.

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На Exynos Auto V7 возложена обязанность по управлению бортовыми информационно-развлекательными системами, в том числе теми, что появятся на грядущих моделях Volkswagen. В чип интегрированы восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A76 и одиннадцать графических ARM Mali G76. Последние разделены на две группы: три обеспечивают работу цифровой «приборки» и проекционного дисплея с дополненной реальностью, восемь — центрального экрана и других подсистем.

Кроме того, Exynos Auto V7 оснащен нейронной сетью (помогает распознавать лица, речь и жесты) и четырьмя HiFi-аудиопроцессорами.

«Электронные мозги» могут контролировать до четырех дисплеев и 12 камер. Система обработки изображений умеет скрывать «битые» пиксели, расширять динамический диапазон, убирать геометрические искажения и снижать шум.