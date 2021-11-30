Nio отрицает планы по открытию завода в Европе

Автопроизводитель из Китая Nio не планирует создавать предприятие на территории Европы. Слухи о запуске новой производственной площадки распространяются уже давно.
Nio - компания из Китая, которая специализируется на выпуске автомобилей премиум-класса на электрической тяге. Недавно представители марки сообщили, что руководство не планирует заниматься локализацией производства.
Разговоры о том, что Nio открывает новый завод, появились после публикации объявления о найме сотрудника на должность специалиста по эксплуатации предприятия в Европе. В вакансии указывалось, что менеджер должен разбираться в планировке и проектировании предприятия в ЕС.
Но данное объявление было создано и опубликовано не компанией Nio, а консульством по поиску сотрудников в Шанхае. В ближайшее время бренд Nio не будет заниматься локализацией сборочного процесса, но продажи в этом регионе уже запланированы. Напомним, что премиальная марка запустит новые продукты на территории Норвегии уже в следующем году. Еще одна страна, которую производитель электрокаров освоит в ближайшее время - Швеция. В Германии Nio представит седан ET7.