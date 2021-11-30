Nio отрицает планы по открытию завода в Европе

Автопроизводитель из Китая Nio не планирует создавать предприятие на территории Европы. Слухи о запуске новой производственной площадки распространяются уже давно.

Nio - компания из Китая, которая специализируется на выпуске автомобилей премиум-класса на электрической тяге. Недавно представители марки сообщили, что руководство не планирует заниматься локализацией производства.

Разговоры о том, что Nio открывает новый завод, появились после публикации объявления о найме сотрудника на должность специалиста по эксплуатации предприятия в Европе. В вакансии указывалось, что менеджер должен разбираться в планировке и проектировании предприятия в ЕС.