АвтоВАЗ продлил жизнь пятидверной Lada Niva

Появилась новая информация о пятидверной Lada Niva Legend, которую планировали снять с производства в течение ноября, однако затем неоднократно сдвигали сроки. Месяцем ранее сообщалось, что удлиненный внедорожник будут выпускать до конца 2021 года, затем — что сборка может продолжиться и в январе. Теперь же сайт Avtograd News выяснил, что модели продлили жизненный цикл до первой половины следующего года, а именно до мая.

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Инсайдеры утверждают, что в настоящее время персонал, который занимался сваркой кузовов для пятидверной Нивы, временно переведен на участки производства короткобазной Niva Legend и Niva Travel. По всей видимости, завод спешит удовлетворить спрос на популярные модели, в то время как удлиненная Нива продолжает оставаться нерентабельной. Именно этим и объясняется желание АвтоВАЗа снять ее с производства, а также тем, что она схожа по потребительским свойствам с другим пятидверным вседорожником Lada, Niva Travel.

После того, как производство модели завершится, в линейке Lada останутся только две Нивы: трехдверная Niva Legend (ВАЗ-2121) и Niva Travel (ВАЗ-2123). В опубликованном ранее таблице-плане указано, что первая будет выпускаться в шести комплектациях и восьми расцветках кузова, хотя пока она доступна всего в четырех уровнях оснащения: Classic, Luxe, Urban и Black. Что же касается Niva Travel, то она будет сходить с конвейера в прежних пяти комплектациях и пяти оттенках.