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43 минуты назад

Москва встанет в девятибалльных пробках из-за снегопада

Москвичам пообещали пробки в 9 баллов во второй половине из-за резкого похолодания. Столбики термометров опустятся до трех градусов ниже нуля. Об этом заявил сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Антон Вагин, сообщает «Говорит Москва».

Москва встанет в девятибалльных пробках из-за снегопада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На дорогах может образоваться гололедица, а потому специалисты ведомства советуют выбирать общественный транспорт для поездок, а по возможности оставаться дома.

Кроме того, в случае меньшей загруженности дорог коммунальная техника сможет быстрее устранить последствия снегопада.

Уточняется, что ситуация на дорогах станет лучше только к девяти часам вечера, однако погода не изменится до конца дня, подчеркнули в Транспортном комплексе столицы.

Ранее из-за усиленных порывов ветра до 25 м/с в столице на Зубовской улице дом 7 возводящиеся строительные леса элитного комплекса Roza Rossa сорвало сильным ветром.

А в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царе случился сбой в движении трамваев. Причиной стало дерево, которое наклонилось и повисло над контактной сетью.

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