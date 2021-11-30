Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
3 часа назад

«Самый ржавый в мире» Ferrari выставили на продажу

На аукционе eBay появилось объявление о продаже необычного автомобиля марки Ferrari. Его уже прозвали "самым ржавым в мире представителем бренда".

«Самый ржавый в мире» Ferrari выставили на продажу
Фото: Car.ruCar.ru

В продаже появился Ferrari 308 GT4, который был выпущен в 1978 году. Стоимость данного экземпляра составляет 15 000 фунтов, что соответствует 1 500 000 рублей. Объяснить такую стоимость можно тем, что транспортное средство не имеет силового агрегата и находится в ужасном состоянии.

На YouTube-канале Number 27 появился новый ролик, в котором показали данный автомобиль. Ведущий канала назвал этот транспорт "самым ржавым в мире Ferrari". Все кузовные панели машины проржавели - в некоторых местах даже можно просунуть ладонь.

Салон сохранился лучше, но все равно требует масштабной реставрации. Известно, что пробег данного автомобиля составляет 70 000 км. В конструкции есть только один элемент, который еще можно использовать - колесные диски.

Двигатель был снят и отправлен на ремонт. Владелец отметил, что он готов продать и его, но стоимость мотора не указывается.

Автоновости,Ferrari 308,Ferrari,eBay,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители