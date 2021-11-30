«Самый ржавый в мире» Ferrari выставили на продажу

На аукционе eBay появилось объявление о продаже необычного автомобиля марки Ferrari. Его уже прозвали "самым ржавым в мире представителем бренда".

Фото: Car.ru Car.ru

В продаже появился Ferrari 308 GT4, который был выпущен в 1978 году. Стоимость данного экземпляра составляет 15 000 фунтов, что соответствует 1 500 000 рублей. Объяснить такую стоимость можно тем, что транспортное средство не имеет силового агрегата и находится в ужасном состоянии.

На YouTube-канале Number 27 появился новый ролик, в котором показали данный автомобиль. Ведущий канала назвал этот транспорт "самым ржавым в мире Ferrari". Все кузовные панели машины проржавели - в некоторых местах даже можно просунуть ладонь.

Салон сохранился лучше, но все равно требует масштабной реставрации. Известно, что пробег данного автомобиля составляет 70 000 км. В конструкции есть только один элемент, который еще можно использовать - колесные диски.