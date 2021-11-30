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2 часа назад

У водителей «немцев» нашли психопатические наклонности

Исследователи обнаружили у водителей немецких моделей психопатические наклонности. По заявлению британских специалистов, у водителей марки BMW проявляется "больше психопатических наклонностей, в сравнении с прочими автомобилистами".

У водителей «немцев» нашли психопатические наклонности
Фото: public domainpublic domain

В представленном рейтинге, чем больше числовое значение, тем больше у водителей марок риск психопатических наклонностей. Показатель 0 – 18 балов характерен для нормальных людей, 19 – 26 – с психопатическим наклонностями, больше 27 – с большой вероятностью могут являться психопатами.

На первом месте в рейтинге оказались водители BMW – среднее значение 12,2. Далее следуют владельцы Audi – 11,6, Fiat – 7,2, Mazda – 6,5, Honda – 6,4, Ford – 6,2, Mercedes-Benz – 6,0, Citroen – 5,9, Volkswagen – 5,5, Hyundai – 5,4.

Из результатов исследования можно сделать вывод, что данные автомобилисты могут с большой вероятностью проявлять психопатические черты. Речь идёт о раздутом чувстве собственного достоинства, отсутствии раскаяния либо вины.

Эксперты отмечают, что больше шансов оказаться психопатом имеют владельцы электрокаров – 16,2 балла. Для владельцев гибридных авто этот показатель составляет 9,7, бензиновых машин – 7,2, дизельных авто – 5,3.

Владельцы золотистых транспортных средств набрали 12,8 балла, коричневых – 12,3, зеленых – 8,6, чёрных – 7,7, синих – 7,1, белых – 6,1, серебристых – 5,6, красных – 4,8.

Автоновости,Mazda,Hyundai,BMW,Fiat,Honda,Audi,Volkswagen,Citroen,Mercedes-Benz,Ford,
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