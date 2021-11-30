Гибридный Nissan Qashqai замечен на тестах

Гибридную версию Nissan Qashqai заметили в ходе тестов. Автобренд завершает работу над электрифицированным вариантом.

Для прототипа гибридной модификации Qashqai в исполнении Power предлагается бензиновая силовая установка, функционирующая с электромотором. Вместе они генерируют 187 лошадиных сил (330 Нм).

В этой установке ДВС исполняет функцию генератора, обеспечивая энергией непосредственно электромоторы. Таким образом четырехцилиндровым двигателем не приводятся напрямую в движение автомобильные колёса.

На новых шпионских снимках можно увидеть, что отсутствуют какие-либо различия между версией e-Power, а также прочими экземплярами модельной линейки.

Qashqai в исполнении e-Power должна получить возможность вождения при помощи одной педали. Такая система используется в полностью электрической версии Nissan Leaf.

Новая электрифицированная модификация Qashqai представляет собой часть новой стратегии марки по выпуску к следующему десятилетию не меньше 23 моделей с электроприводами.