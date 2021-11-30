Hennessey построит шестиколесный электрический гиперкар

Фирма Hennessey в ближайшее десятилетие выпустит три новые модели. И первой из них станет Project Deep Space (проект «Глубокий космос») — шестиколесный электрический «гипер гранд-турер» стоимостью три миллиона долларов. Силовую установку электрокара разработают в сотрудничестве с Pennzoil и инжиниринговой Delta, принадлежащей Cosworth, а его производство на заводе в Сили, штат Техас, начнется в 2026 году.

Фото: Hennessey Hennessey

По замыслу Джона Хеннесси, Project Deep Space перевернет концепцию электрических гиперкаров с ног на голову. Автомобиль получит три оси, шесть электромоторов и четыре посадочных места, скомпонованных по схеме 1+2+1. Первые три сиденья здесь будут установлены, как в McLaren F1 или GMA T.50, а самому удаленному от водителя пассажиру отведут первое в мире сиденье класса VVIP (от Very Very Important Person). Оно раскладывается горизонтально и по комфорту не уступает креслам в бизнес-джетах.

В основу «гипер гранд-турера» Hennessey ляжет легкий углепластиковый монокок. Внешние панели тоже будут сделаны из композита. Производитель обещает дорогие материалы отделки, двери «крылья чайки» и самый быстрый спурт с места до 200 миль в час (322 км/ч). Хеннесси говорит, что их уже давно ограничивает «механический зацеп», но шесть колес и электромоторы должны решить эту проблему. По расчётам, у Project Deep Space площадь контакта шин с дорогой будет на 50 процентов больше, чем у четырехколесных машин, а значит, характеристики «окажутся просто невероятными».