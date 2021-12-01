АвтоВАЗ поднял цены на все модели

1 декабря выросли рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada — это подорожание стало для АвтоВАЗа седьмым за год. Согласно информации на официальном сайте марки, стоимость всех моделей увеличилась в среднем на 3,18 процента, или 28 тысяч рублей. В самой компании корректировку цен традиционно не комментируют, но она может быть связана с разными факторами, например, с курсом валют или повышением стоимости металла.

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В меньшей степени подорожание затронуло пятидверную Lada Niva Legend: уходящая модель получила прибавку к стоимости в размере восьми тысяч рублей и, по состоянию на начало декабря, цены на нее лежат в диапазоне от 755 900 до 840 900 рублей. На 10 тысяч рублей выросла стоимость Lada Niva Bronco, в результате чего ее максимальная цена приблизилась в отметке в 1 миллион рублей (939 900-994 900 рублей). Обычная трехдверная Lada Niva Legend подорожала на 16 тысяч рублей (675 900-760 900 рублей), а Lada Niva Travel 27 тысяч рублей: внедорожник в топовой комплектации превысил психологический барьер в 1 миллион рублей (858 900-1 020 900 рублей).

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Granta в зависимости от типа кузова подорожала на 25-28 тысяч рублей: самая доступная модель в линейке Lada стоит от 587 900 рублей за седан в минимальной комплектации до 832 800 за универсал в «топе». На 25-32 тысячи рублей подорожал Largus: минимальная цена модели в кузове универсал составляет 812 900 рублей, а цены на самый дорогой Largus Cross достигают 1 050 900 рублей.

Что касается семейства Vesta, то седан подорожал сильнее прочих моделей: цены выросли на 40 тысяч рублей, до 835 900-1 175 900 рублей. Vesta SW в начальном уровне оснащения теперь стоит от 927 900 до 1 237 900 рублей (+35 тысяч рублей), Vesta Cross — от 983 900 до 1 184 900 рублей (прибавка составила те же 40 тысяч рублей), а Vesta SW Cross — от 1 042 900 до 1 246 900 рублей (+35 тысяч рублей). Самой дорогой моделью АвтоВАЗа остается Vesta Sport, которая с наступлением зимы подорожала на 35 тысяч рублей и стоит от 1 256 900 до 1 312 900 рублей.

И, наконец, XRay в «минималке» теперь оценивается в 802 900 рублей (+28 тысяч рублей), а за XRay Cross в топовой комплектации придется заплатить 1 225 900 рублей (+30 тысяч рублей).

В предыдущий раз цены корректировали полтора месяца назад: тогда стоимость всех моделей выросла на 9-13 тысяч рублей, а пятидверная Niva Legend прибавила сразу 20 тысяч.

Ранее в ноябре АвтоВАЗ обратился к Минпромторгу РФ с просьбой продлить действующие с августа пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также произведенной из них продукции на 2022 год. Тогда же вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак предупредил, что завершение действия экспортных пошлин на сталь приведет к подорожанию автомобилей.