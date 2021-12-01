АвтоВАЗ поднял цены на все модели

1 декабря выросли рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada — это подорожание стало для АвтоВАЗа седьмым за год. Согласно информации на официальном сайте марки, стоимость всех моделей увеличилась в среднем на 3,18 процента, или 28 тысяч рублей. В самой компании корректировку цен традиционно не комментируют, но она может быть связана с разными факторами, например, с курсом валют или повышением стоимости металла.
В меньшей степени подорожание затронуло пятидверную Lada Niva Legend: уходящая модель получила прибавку к стоимости в размере восьми тысяч рублей и, по состоянию на начало декабря, цены на нее лежат в диапазоне от 755 900 до 840 900 рублей. На 10 тысяч рублей выросла стоимость Lada Niva Bronco, в результате чего ее максимальная цена приблизилась в отметке в 1 миллион рублей (939 900-994 900 рублей). Обычная трехдверная Lada Niva Legend подорожала на 16 тысяч рублей (675 900-760 900 рублей), а Lada Niva Travel 27 тысяч рублей: внедорожник в топовой комплектации превысил психологический барьер в 1 миллион рублей (858 900-1 020 900 рублей).
Granta в зависимости от типа кузова подорожала на 25-28 тысяч рублей: самая доступная модель в линейке Lada стоит от 587 900 рублей за седан в минимальной комплектации до 832 800 за универсал в «топе». На 25-32 тысячи рублей подорожал Largus: минимальная цена модели в кузове универсал составляет 812 900 рублей, а цены на самый дорогой Largus Cross достигают 1 050 900 рублей.
Что касается семейства Vesta, то седан подорожал сильнее прочих моделей: цены выросли на 40 тысяч рублей, до 835 900-1 175 900 рублей. Vesta SW в начальном уровне оснащения теперь стоит от 927 900 до 1 237 900 рублей (+35 тысяч рублей), Vesta Cross — от 983 900 до 1 184 900 рублей (прибавка составила те же 40 тысяч рублей), а Vesta SW Cross — от 1 042 900 до 1 246 900 рублей (+35 тысяч рублей). Самой дорогой моделью АвтоВАЗа остается Vesta Sport, которая с наступлением зимы подорожала на 35 тысяч рублей и стоит от 1 256 900 до 1 312 900 рублей.
И, наконец, XRay в «минималке» теперь оценивается в 802 900 рублей (+28 тысяч рублей), а за XRay Cross в топовой комплектации придется заплатить 1 225 900 рублей (+30 тысяч рублей).
В предыдущий раз цены корректировали полтора месяца назад: тогда стоимость всех моделей выросла на 9-13 тысяч рублей, а пятидверная Niva Legend прибавила сразу 20 тысяч.
Ранее в ноябре АвтоВАЗ обратился к Минпромторгу РФ с просьбой продлить действующие с августа пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также произведенной из них продукции на 2022 год. Тогда же вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак предупредил, что завершение действия экспортных пошлин на сталь приведет к подорожанию автомобилей.
Однако сами металлурги скептически отнеслись к этому заявлению. Представитель одной из крупнейших металлургических компаний мира, «Северсталь», заявил, что «просьбы автопроизводителей по продлению экспортных пошлин на металлы являются попыткой переложить проблемы своей отрасли на нашу». По его словам, «доля стали в себестоимости автомобиля в среднем составляет пять процентов, и влияние роста цен на сталь несоизмеримо с тем ростом цен на продукцию автопрома, который наблюдался в последний год».