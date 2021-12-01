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4 часа назад

В РФ 128 млрд рублей направят на строительство автодорог

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено выделить на строительство и реконструкцию дорог в России 128 млрд рублей. Большую часть финансирования планируют направить на развитие трассы М-12.

В РФ 128 млрд рублей направят на строительство автодорог
Фото: Car.ruCar.ru

Как ожидается, новая автодорога соединит Казань и Нижний Новгород со столицей, сократив существенно время на поездку. В то же время транспортная развязка соединит сразу пять регионов России, что также немаловажно. Закончить трассу и запустить ее в эксплуатацию хотят в 2024 году.

Уже сейчас на территории М-12 устанавливают станции самообслуживания и закусочные, заправки с терминалами и комплексы по обслуживанию ТС. Все это поможет сделать поездки максимально комфортными для водителей и пассажиров.

Параллельно ведется и строительство трассы М-4 «Дон», на нее тоже выделят часть денег из бюджета. Новая дорога соединит Краснодарский Край и Москву, но главная цель проекта - максимально разгрузить транспортные пути и перераспределить время на маршруты. Благодаря новой трассе также существенно сократится время на поездки, исчезнут пробки.

Автоновости,Михаил Мишустин,
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