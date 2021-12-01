BMW испытывает седан i7 экстремальным холодом

Климатические испытания - неотъемлемая часть подготовки автомобиля к серийному производству. В настоящее время по дорогам, расположенным всего в нескольких километрах от полярного круга, проходит тесты и отстройку электрокар BMW i7, который в компании называют "первым в мире полностью электрическим седаном представительского класса". Хм, видимо, в снежных краях плохо с интернетом, ведь Mercedes уже выпустил EQS.

Фото: BMW BMW

BMW i7 имеет новую архитектуру, которая будет адаптирована и для других исполнений модели седьмой серии. То есть в ходе испытаний инженерам предстоит отстроить шасси так, чтобы оно хорошо работало, как на седане с бензиновым мотором, так и на электрической версии автомобиля. Главное, признались в компании, найти "фирменный баланс между спортивностью и высочайшим уровнем комфорта".

BMW

Характеристики электрокара, оснащённого установкой BMW eDrive пятого поколения, пока не раскрываются. Ей также оснащается уже представленный BMW iX с двухмоторным приводом: в начальной версии BMW iX xDrive40 отдача составляет 326 л.с. и 630 Нм, iX xDrive50 имеет в своём распоряжении 523 л.с. и 765 Нм, в будущем ожидается версия мощностью более 600 л.с. Предполагается, что BMW i7 будет иметь примерно такие же характеристики, но сможет обеспечить чуть больший, чем у кроссовера, запас хода: у iX он составляет от 425 до 630 км на одной зарядке по циклу WLTP.

BMW

В компании отметили, что электромотор, аккумулятор и система контроля BMW i7 демонстрируют высокую степень готовности к экстремальным отрицательным температурам на севере Швеции.