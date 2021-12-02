Узбекским водителям разрешили не иметь при себе права

Официальные издания Узбекистана опубликовали вносимые в Административный кодекс изменения, которые разрешают водителям не иметь при себе права и техпаспорт, а также пользоваться телефоном через наушники. Часть поправок вступает в силу с 1 декабря, часть — с 1 марта, передает «Интерфакс».

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Уже отменен штраф за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомашины. Однако за просмотр сообщений с этого экрана во время езды сохранен штраф в размере одной базовой расчетной величины (25 долларов). Также с 1 декабря водителям разрешено пользоваться телефоном через наушники.

Поправки, позволяющие водителям при наличии биометрического паспорта или ID-карты не возить с собой права и техпаспорт, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идет о документах, выданных МВД или консульскими учреждениями Узбекистана.