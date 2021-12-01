В России изменится процедура выдачи водительских прав

Минздрав РФ доработал процедуру получения водительских прав. Новые правила медосмотра начнут действовать с 1 марта 2022 года, по ним врачи смогут при подозрительном поведении отправить будущих водителей дополнительно сдать тест на алкоголь и наркотики.

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«Новый приказ Минздрава довольно жестко регламентирует проверку на наркотики. И одним экспресс-тестом там не обойдешься. Даже если он покажет отрицательный результат, но на лицо признаки заболевания, будет проводиться лабораторное исследование мочи на содержание психоактивных веществ», — пишет «РГ».

Правила касаются как будущих водителей, так и тех, кто восстанавливает права после пьяной езды или отказа от медосвидетельствования. На дополнительные анализы будут направлять кандидатов из группы риска, с клиническими признаками наркологических расстройств, уточняет газета.