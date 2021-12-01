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1 час назад

В России изменят правила выдачи водительских прав

В Минздраве России подписали приказ, который определяет новые правила медосмотра при выдаче водительских прав. Речь идет о проверке на наркотики и алкоголизм определенной группы водителей. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года. Ознакомиться с полной его версией можно на официальном интернет-портале правовой информации.

В России изменят правила выдачи водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту приказа, на сдачу анализов, а точнее крови и мочи, врачи будут отправлять автомобилистов и будущих водителей пришедших за справкой с признаками употребления алкоголя или наркотиков и тех, кому она необходима для возврата прав после лишения за управление в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.

Водителей предупредили о новом штрафе

Остальным же проходить через дополнительные процедуры не придется. В этом и заключается главный плюс нового приказа, ведь раньше планировалось, что на сдачу анализов будут отправлять всех.

Также новый документ вносит изменения в бланк справки — врачи, проводя освидетельствование, должны будут расписываться в нем, соответственно посещение нарколога и психиатра по месту жительства становиться не обязательным, а необходимым условием.

Кроме того, в проверке на наркотики одним экспресс-тестом автомобилисты уже не смогут обойтись. Если он покажет отрицательный результат, но врачи заметят признаки наркомании, то водителей отправят на лабораторное исследование мочи на содержание психоактивных веществ.

Автоновости,Минздрав РФ,
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