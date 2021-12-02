Россиянин пытался через суд отменить дорожный знак

Истец настаивал, что этот знак предупреждает потенциальных нарушителей о размещенной на дороге камере. Он уверен, что из-за табличек «Фотовидеофиксация» водители склонны нарушать правила, создавая аварийноопасные ситуации. Суд не устроили доводы истца — знак признали законным.

Ранее сообщалось, что на МКАД собираются поменять навигацию и дорожные знаки: дело в том, что установленные в 2014 году указатели с нумерацией съездов оказались неудобными для водителей.