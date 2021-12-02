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2 часа назад

Россиянин попытался отменить дорожный знак через суд

В Верховный суд РФ обратились с требованием отменить знак дорожного движения 6.22 «Фотовидеофиксация», сообщает ТАСС.

Россиянин пытался через суд отменить дорожный знак
Фото: riakchr.ruriakchr.ru

Истец настаивал, что этот знак предупреждает потенциальных нарушителей о размещенной на дороге камере. Он уверен, что из-за табличек «Фотовидеофиксация» водители склонны нарушать правила, создавая аварийноопасные ситуации. Суд не устроили доводы истца — знак признали законным.

«Судом отклонен иск, в котором оспаривалась законность знака дорожного движения 6.22 «Фотовидеофиксация», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что на МКАД собираются поменять навигацию и дорожные знаки: дело в том, что установленные в 2014 году указатели с нумерацией съездов оказались неудобными для водителей.

Автоновости,ИТАР-ТАСС,
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