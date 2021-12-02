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2 часа назад

Автопроизводитель планирует «полностью изменить» бренд Jaguar

Последние несколько лет дела у Jaguar на европейском рынке идут не очень: с 2019 года продажи снижаются, причем в «коронавирусном» 2020-м году марка просела на 36,8 процента, а по итогам трех кварталов 2021 года ушла в минус на 11,1 процента. Французское издание Le Monde сообщает, что Jaguar может взять паузу в выпуске новинок до 2025 года, чтобы «полностью изменить» бренд: с середины десятилетия марка переключится на производство электрокаров и будет конкурировать с Aston Martin и Bentley.

Jaguar откажется от всех нынешних моделей
Фото: © Jaguar© Jaguar

О том, что Jaguar полностью сменит свое рыночное позиционирование, стало известно еще в начале нынешнего года. Тогда глава Jaguar Тьерри Боллоре заявил, что Jaguar должен подняться на ступень выше и шагнуть в люксовый сегмент, в котором ему предстоит конкурировать с Bentley и Aston Martin. Новую концепцию развития марки назвали Modern Luxury — «современная роскошь».

Стратегия предусматривает отказ от всех нынешних моделей Jaguar: после завершения стандартного производственного цикла их отправят в отставку без прямых преемников, а новые автомобили разработают с чистого листа. Именно для этого, уточняет Le Monde, британской компании и потребовалась пауза. Более того, автопроизводитель будет постепенно снижать объемы производства, в результате чего к 2026 году мощности Jaguar сократятся на четверть.

С 2025 года вся модельная линейка Jaguar будет электрифицирована, а к 2030 году в ней должны остаться только электромобили. Предполагается, что все они будут построены на новой платформе, которую Jaguar купит у стороннего разработчика. Имеющаяся архитектура MLA (Modular Longitudinal Architecture), рассчитанная не только на электрокары, но также и на гибриды, отойдет Land Rover.

От некоторых перспективных проектов Jaguar уже отказался: ранее стало известно, что компания свернула разработку семиместного J-Pace, а также флагманского лифтбека XJ.

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