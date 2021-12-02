Московский Дептранс посоветовал москвичам пользоваться 2 декабря общественным транспортом. Как сообщает «Говорит Москва», из-за снега вечером в столице ожидаются десятибалльные пробки.
Как отметила сотрудник информационного центра столичного транспортного комплекса Лада Гамидова, чтобы обеспечить москвичей транспортом, его количество на городских маршрутах увеличили.
«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом — так коммунальные службы смогут быстрее очистить город. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. Вечером ожидаются пробки до 9-10 баллов», — рассказала Гамидова.
Утренние пробки в Москве достигли семи баллов, что считается высокой загруженностью в это время суток, отметили в Дептрансе.