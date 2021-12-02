«В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом — так коммунальные службы смогут быстрее очистить город. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях. Вечером ожидаются пробки до 9-10 баллов», — рассказала Гамидова.