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3 часа назад

Самую доступную модель Maserati отправят в отставку

Компания Maserati готовится отправить в отставку свою самую доступную модель – седан Ghibli, который в нынешнем виде выпускается с 2013 года. Как пишет Automotive News, последним годом для модели станет 2022-й, после чего ее снимут с производства: таким образом, актуальный Ghibli третьего поколения проведет на конвейере без малого 10 лет. Непосредственного наследника у седана не будет, но она освободит место для небольшого вседорожника Grecale.

Самую доступную модель Maserati отправят в отставку
Фото: © Maserati© Maserati

Четырехдверку Ghibli в России предлагают в шести версиях с наддувными V8 и V6 (бензин и дизель), а также в гибридном варианте на базе двухлитровой «четверки». Мощность силовых установок варьируется от 275 лошадиных сил в исполнении Diesel до 580 сил в топовой комплектации Trofeo с 3,8-литровым мотором, разгоняющим седан с места до первой «сотни» за 4,3 секунды. Привод задний либо полный, трансмиссия – восьмидиапазонный автомат ZF.

Сейчас Maserati выпускает модель третьего поколения, обновившуюся год назад. Однако до этого имя Ghibli носили совершенно иные автомобили: первым его получил гранд-турер с мотором V8, который выпускался с 1967 по 1973 год, а затем оно досталось купе V6 с двойным турбонаддувом – его итальянцы продавали с 1992 по 1998 год.

Что касается кроссовера Grecale – новой модели, которая может прийти на смену Ghibli – то машину уже замечали в ходе тестовых испытаний. Младшему по отношению к Levante вседорожнику обещают заднеприводную платформу Alfa Romeo Stelvio и три силовых установки – гибридную, как у седана, трехлитровый V6 и полностью электрическую. Премьера намечена на 2022 год.

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