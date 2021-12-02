Renault собирается зарабатывать миллиарды на автохламе

Французский концерн Renault собирается открыть для себя новое направление бизнеса - переработку бывших в употреблении автокомпонентов во вторичное сырье для нужд автоиндустрии, об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Под эту тему перепрофилируют мало загруженный автозавод компании в городе Флене в центре Франции, переработкой старых запчастей площадка займется с 2025 года - и будет ежегодно приносить доход на этом в размере 200 млн евро, заявил главный исполнительный директор Renault Лука де Мео.

Предполагается, что до 2030 года обороты Renault от переработки списанных автозапчастей составят 1 млрд евро (около 84 миллиардов рублей).