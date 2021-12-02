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2 часа назад

Renault собирается зарабатывать миллиарды на мусоре

Французский концерн Renault собирается открыть для себя новое направление бизнеса - переработку бывших в употреблении автокомпонентов во вторичное сырье для нужд автоиндустрии, об этом сообщает агентство Reuters.

Renault собирается зарабатывать миллиарды на автохламе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Под эту тему перепрофилируют мало загруженный автозавод компании в городе Флене в центре Франции, переработкой старых запчастей площадка займется с 2025 года - и будет ежегодно приносить доход на этом в размере 200 млн евро, заявил главный исполнительный директор Renault Лука де Мео.

Предполагается, что до 2030 года обороты Renault от переработки списанных автозапчастей составят 1 млрд евро (около 84 миллиардов рублей).

На сегодняшний день завод Renault во Флене выпускает автомобили Renault Zoe и Nissan Micra для рынка стран Евросоюза. Общий объем производства в 2020 году составил 128 619 автомобилей. На предприятии занято 2,5 тысячи сотрудников.

Автоновости,Nissan Micra,Renault Zoe,Renault,Nissan,ЕС,Reuters,
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