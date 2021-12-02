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52 минуты назад

Дилеры в России составили рейтинг лучших автопроизводителей в 2021 году

Специалисты компании EY провели исследование на тему изучения автомобильного рынка в России. В опросе принимали участие представители дилерских центров.

Появился рейтинг лучших автопроизводителей в 2021 году
Фото: Car.ruCar.ru

Новое исследование EY получило название Dealer Satisfaction Index. Оно отражает индекс удовлетворенности дилерских центров на территории РФ. В ходе анализа специалисты предлагали дилерам оценивать различные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в рабочих условиях.

На первое место вывели взаимодействие с производителями и импортерами по таким вопросам, как реализация автомобилей, обслуживание, рекламная кампания и денежные отношения. Лидером по данному критерию стала марка Porsche. Её оценили на высший балл по продаже новых авто, послепродажному обслуживанию, финансовым отношениям и коммуникации, обратной связи.

Второе место заняла компания Mazda. В тройке лидеров аналитики выделили марку Haval. В ТОП-5 также оказались Suzuki и Chery. В десятку лидеров попал и отечественный производитель Lada, который занял 9 место. С ним в ТОП-10 оказались Geely, Volvo, Skoda и Renault.

Автоновости,Chery,Suzuki,Geely,Mazda,Renault,Skoda,Volvo,Lada,Porsche,Renault,
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