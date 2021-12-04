Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
7 минут назад

Genesis выпустит флагманский электрический кроссовер GV90

Согласно недавно представленной стратегии развития компании Genesis, с 2025 года все новые модели южнокорейского премиального бренда будут использовать альтернативные источники энергии, а в 2030 году автопроизводитель полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Первая полностью электрическая модель Genesis — Electrified G80 — дебютировала весной, затем марка представила электрокроссовер GV60, а в следующем году, как утверждают инсайдеры, появится флагман «электрической» линейки.

Genesis выпустит флагманский электрический кроссовер GV90
Фото: GenesisGenesis

Как сообщает издание The Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники в компании Genesis, марка занимается разработкой полноразмерного электрического кроссовера, который получит индекс GV90. Он будет располагаться в модельном ряду на ступеньку выше GV80 и станет флагманом не только «электрической» линейки, но и «вседорожной» в целом. Благодаря тому, что Genesis построит GV90 на платформе E-GMP, которая лежит в основе модели GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и других электромобилей трех корейских марок, производитель не только сэкономит деньги на исследованиях и разработках, но и сможет выпустить электрический вседорожник уже в 2022 году.

Остальные подробности о GV90 пока держатся в секрете. Стратегия развития Genesis предполагает выпуск восьми электромобилей к концу нынешнего десятилетия, причем годовой объем производства к тому моменту должен достигнуть 400 тысяч машин. Судя по тизерам, все восемь новинок роднит фирменный дизайн оптики с двойными светодиодными полосами, причем по бокам световой элемент вытянется буквально до дверей. Также можно заметить, что у некоторых автомобилей двери, по всей видимости, открываются против хода движения — возможно, таковым будет и GV90.

Автоновости,Кроссовер,Hyundai,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители