Genesis выпустит флагманский электрический кроссовер GV90

Согласно недавно представленной стратегии развития компании Genesis, с 2025 года все новые модели южнокорейского премиального бренда будут использовать альтернативные источники энергии, а в 2030 году автопроизводитель полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Первая полностью электрическая модель Genesis — Electrified G80 — дебютировала весной, затем марка представила электрокроссовер GV60, а в следующем году, как утверждают инсайдеры, появится флагман «электрической» линейки.

Фото: Genesis Genesis

Как сообщает издание The Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники в компании Genesis, марка занимается разработкой полноразмерного электрического кроссовера, который получит индекс GV90. Он будет располагаться в модельном ряду на ступеньку выше GV80 и станет флагманом не только «электрической» линейки, но и «вседорожной» в целом. Благодаря тому, что Genesis построит GV90 на платформе E-GMP, которая лежит в основе модели GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и других электромобилей трех корейских марок, производитель не только сэкономит деньги на исследованиях и разработках, но и сможет выпустить электрический вседорожник уже в 2022 году.