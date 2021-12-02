ГИБДД забрала автомобиль москвича от дома. И ответила за это в суде

Столичному автомобилисту удалось отстоять свою правоту в споре с инспекторами ГИБДД после того, как его машину эвакуировали из двора. Юристы в разговоре с «Газетой.Ru» говорят о системной проблеме — машины эвакуируются без оснований, а владельцы не хотят тратить время на суды. Правозащитники добавляют, что руководство автоинспекции крайне редко отменяет ошибочные решения своих подчиненных.

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В конце мая 2021 года москвич Павел К. (фамилия известна редакции) припарковал вечером свой Nissan Terrano около дома на улице Обручева, дом 24, а наутро не обнаружил машину на привычном месте. Как оказалось, ночью автомобиль был эвакуирован по решению сотрудников ГИБДД ЮЗАО Москвы, рассказал "Газете.Ru" сам автолюбитель.

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"Сама парковка расположена на одном уровне с тротуаром, за знаком "Жилая зона": там все всегда оставляли машины без проблем. Правда, за несколько месяцев до этого там меняли асфальт и не успели нанести парковочную разметку. Видимо поэтому гаишники решили, что автомобиль припаркован на тротуаре - и забрали его на штрафстоянку", - сообщил Павел.

Постановление, вынесенное автоинспекторами по ч.6 ст.12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки" - штраф 3 тыс. рублей) автовладелец решил для начала обжаловать в ГИБДД. Для этого в ГБУ "Жилищник Обручевского района" он получил справку о том, что данная зона является парковочным пространством.

Впрочем, руководство районной Госавтоинспекции признало действия своих сотрудников законными и не удовлетворило жалобу водителя, о чем свидетельствует соответствующее решение врио командира четвертой роты отдельного батальона ДПС ЮЗАО. Отстоять свою правоту и доказать, что автомобиль был припаркован без нарушений ПДД, Павлу удалось только в начале этого декабря, спустя почти полгода после эвакуации и наложения штрафа. Судья Гагаринского районного суда приняла во внимание документальное подтверждение того, что место стоянки Nissan является придомовой территорией и официальной парковкой, а не тротуаром.

Решение автоинспекторов признано незаконным, производство по данному административному делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, свидетельствует картотека судебных дел на сайте Мосгорсуда. Москвич Павел К. - не единственный пострадавший в этой истории. По его словам, с аналогичными проблемами на том же месте столкнулись и его соседи. По словам Евгения, жителя дома N24 по улице Обручева (стоянка, с которой забирали машины, находится по этому адресу), в аналогичной ситуации сотрудники ГИБДД также отказали ему в удовлетворении жалобы, а в суд он обращаться уже не стал.

"Когда с этой же стоянки забирали мою машину, инспекторы случайно или намерено указали в постановлении соседний адрес - улица Обручева 26. Там парковка действительно запрещена. Бегать по судам доказывать мне не захотелось", - рассказал Евгений корреспонденту "Газеты.Ru".

По его словам, пока на парковке после ремонта снова не появилась соответствующая разметка, автоинспекторы неоднократно забирали с нее машины. В результате нескольким местным жителям, не успевшим вовремя добежать до эвакуатора, пришлось ехать за своими автомобилями на штрафстоянку. На запрос "Газеты.Ru" об основаниях для составления соответствующих административных материалов и эвакуации автомобилей с указанной парковки, а также о причинах, по которым руководство ГИБДД самостоятельно не отменило решение своих подчиненных, в пресс-службе ГУ МВД по ЮЗАО г. Москвы оперативно не ответили.

Системный подход

Ситуации, когда автоинспекторы считают, что машина припаркована якобы на тротуаре, - не редкость, отмечают правозащитники.

По словам юриста общества "Синие Ведерки" Михаила Никитина, спорные ситуации чаще всего возникают, когда между парковкой и тротуаром нет четкой границы.

"Инспекторы видят формальное нарушение и, не утруждая себя в установлении статуса данной территории, выписывают штраф и выносят решение об эвакуации автомобиля. Это уже стало своеобразной системой", - сообщил он "Газете.Ru".

Гаишники пользуются тем, что далеко не каждый водитель будет обжаловать их решение в суде, считает он. Поэтому зачастую сотрудники ДПС выносят спорные постановления в погоне за выполнением показателей внутренней статистики, уверен юрист.

Многие автомобилисты, даже полностью уверенные в своей правоте, отказываются от каких-либо дальнейших действий, как только узнают, что придется судиться. Спорные ситуации с парковкой часто отмечаются на прилегающих территориях (во дворах, около магазинов или учреждений), согласен адвокат автомобильного движения "Свобода Выбора" Сергей Радько

В таких местах далеко не всегда можно понять, что является проезжей частью, а что тротуаром, особенно если они не отделены друг от друга бордюром, подчеркнул он.

"Водитель поступил совершенно верно, обратившись к местным властям и получив от них официальный ответ, разъясняющий юридический статус данной территории. Без этого документа доказать свою невиновность в подобных ситуациях практически невозможно", - считает Радько.

При этом, автоинспекторам, которые внесли решение, отмененной впоследствии судом, абсолютно ничего не грозит, знает адвокат. Действующее законодательство не предусматривает ответственности для должностных лиц в таких ситуации, подчеркнул он.

"Именно этим объясняется мизерное число постановлений, отмененных руководством того или иного подразделения ГИБДД. В полиции действует неформальная корпоративная этика", - полагает правозащитник.

Вернуть деньги

Для возмещения средств, потраченных на оплату штрафа и эвакуацию автомобиля, водителю, доказавшему свою правоту, необходимо подать два заявления: одно в ГИБДД, второе - в службу эвакуации, отмечают юристы. К нему необходимо приложить документы, подтверждающую оплату, копию решения суда о прекращении производства по делу о нарушении ПДД, банковские реквизиты и паспорт, подчеркивают они.

"На практике чаще всего возникают проблемы с документами об оплате штрафа или услуг по эвакуации: нередко водители теряют такие чеки, пока идет судебное разбирательство. Это самый распространенный повод для отказа в выплате", - отметил адвокат автомобильного движения "Свобода Выбора" Сергей Радько.