ГИБДД Москвы объявила о рейде на выходных

«Просим не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники дорожно-патрульной службы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на такие сообщения», — написали в ГИБДД.