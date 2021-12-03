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1 час назад

ГИБДД Москвы объявила о рейде на выходных

В ночь на 5 декабря столичная Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба ведомства.

ГИБДД Москвы объявила о рейде на выходных
Фото: ГИБДДГИБДД

«Просим не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники дорожно-патрульной службы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на такие сообщения», — написали в ГИБДД.

За первые два дня декабря автоинспекторы Москвы задержали 66 нетрезвых автомобилистов, еще 60 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, а девять уже были лишены удостоверения (теперь им грозит уголовная ответственность).

Ранее столичная ГИБДД задержала нарушителя, которым оказался боец ММА.

Автоновости,ГИБДД,
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