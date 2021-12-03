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2 часа назад

Водительские способности пожилых проверят в виртуальной реальности

С 2025 года в Южной Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги. Тесты введут с подачи Корейского национального полицейского управления (KNPA), которое обеспокоено увеличением числа аварий с участием водителей старше 65 лет. Причем корейцы решили полностью исключить человеческий фактор: решение о допуске испытуемого к управлению автомобилем будет принимать компьютер.

Пожилых водителей проверят в виртуальной реальности
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Тест будет оценивать навыки вождения, когнитивные способности и память с помощью гарнитуры VR, моделируя различные ситуации на дороге. Сейчас речь идет о двух основных сценариях: вождение в дневное и ночное время. Для обоих случаев предусмотрены по три внезапных события, призванные проверить реакцию испытуемого.

В последние годы в Южной Корее растет количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с пожилыми водителями. В KNPA считают, что новые тесты необходимы, учитывая стремительное старение населения. Так, с 2008 по 2018 год число корейцев-пенсионеров с водительскими правами увеличилось на 300 процентов – с одного до трех миллионов человек.

При этом в Южной Корее до сих пор нет четких ограничений по возрасту для водителей, которые вводят в других странах. Единственная причина, по которой могут не пустить за руль – деменция или другая болезнь, несовместимая с вождением. По местным законам, водители в возрасте 75 лет и старше должны обновлять права каждые три года.

В прошлом году Американский страховой институт дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) провел исследование и выяснил, что 70-летние автомобилисты реже становятся участниками смертельных аварий, чем водители в возрасте 35-54 лет. Следовательно, возрастные водители менее опасны на дороге.

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