В Боливии наняли фотомодель для рекламы машин "АвтоВАЗа"

Дилер автомобилей Lada в Боливии Bolivian Auto Motors устраивает презентации новых машин и шоурумов, привлекая моделей, обратили внимание в сообществе Lada Niva Documentary. Одна из нанятых девушек - фотомодель Наталья Пардо, которая появляется в Instagram дилера на фоне автомобилей Lada в разных образах.

Фото: Instagram Instagram

На ее страницу в социальной сети подписано около 3,5 тыс. пользователей. В России в центре рекламы продукции "АвтоВАЗа" находятся потребители с определенным набором качеств, рассказывали в компании.

Если в семидесятых годах прошлого века реклама выглядела как серьезное документальное кино с подробным рассказом о достоинствах авто, то со временем ролики все чаще сопровождались юмором.