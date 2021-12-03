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3 часа назад

В Боливии наняли фотомодель для рекламы машин "АвтоВАЗа"

Дилер автомобилей Lada в Боливии Bolivian Auto Motors устраивает презентации новых машин и шоурумов, привлекая моделей, обратили внимание в сообществе Lada Niva Documentary. Одна из нанятых девушек - фотомодель Наталья Пардо, которая появляется в Instagram дилера на фоне автомобилей Lada в разных образах.

В Боливии наняли фотомодель для рекламы машин "АвтоВАЗа"
Фото: InstagramInstagram

На ее страницу в социальной сети подписано около 3,5 тыс. пользователей. В России в центре рекламы продукции "АвтоВАЗа" находятся потребители с определенным набором качеств, рассказывали в компании.

Если в семидесятых годах прошлого века реклама выглядела как серьезное документальное кино с подробным рассказом о достоинствах авто, то со временем ролики все чаще сопровождались юмором.

Ранее стало известно, какие машины "АвтоВАЗа" оказались самыми популярными в ноябре этого года.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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