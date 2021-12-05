АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

АвтоВАЗ отзывает универсалы и фургоны Lada Largus из-за проблем с топливной системой. По данным портала «Лада.онлайн», в группе риска «Ларгусы» с 16-клапанным 106-сильным двигателем 1.6, выпущенные в 2017-2018 годах. С владельцами проблемных машин уже связались — их просят записаться к ближайшему официальному дилеру Lada и провести бесплатную проверку топливного трубопровода на предмет наличия повреждений.
Двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил ставится на «Ларгусы» с октября 2017 года, так что похоже проблемы с топливопроводом характерны для 16-клапанных универсалов и фургонов из первых партий.
По данным «Лада.онлайн», для предотвращения перетирания топливного шланга дилеры устанавливают распорку:
В открытой базе Росстандарта об отзыве Lada Largus информации пока нет, так что оценить масштабы сервисной кампании сложно. Однако в 2017-2018 годах в России продали более 90 тысяч «Ларгусов», так что меры предосторожности АвтоВАЗа затронут несколько тысяч покупателей.В прошлом АвтоВАЗ уже отзывал автомобили из-за возможного перетирания топливного шланга, однако в 2019-2020 годах дефект затронул семейства XRay и Vesta с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179.