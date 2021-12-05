Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
6 часов назад

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

АвтоВАЗ отзывает универсалы и фургоны Lada Largus из-за проблем с топливной системой. По данным портала «Лада.онлайн», в группе риска «Ларгусы» с 16-клапанным 106-сильным двигателем 1.6, выпущенные в 2017-2018 годах. С владельцами проблемных машин уже связались — их просят записаться к ближайшему официальному дилеру Lada и провести бесплатную проверку топливного трубопровода на предмет наличия повреждений.

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой
Фото: LadaLada

Двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил ставится на «Ларгусы» с октября 2017 года, так что похоже проблемы с топливопроводом характерны для 16-клапанных универсалов и фургонов из первых партий.

По данным «Лада.онлайн», для предотвращения перетирания топливного шланга дилеры устанавливают распорку:

В открытой базе Росстандарта об отзыве Lada Largus информации пока нет, так что оценить масштабы сервисной кампании сложно. Однако в 2017-2018 годах в России продали более 90 тысяч «Ларгусов», так что меры предосторожности АвтоВАЗа затронут несколько тысяч покупателей.В прошлом АвтоВАЗ уже отзывал автомобили из-за возможного перетирания топливного шланга, однако в 2019-2020 годах дефект затронул семейства XRay и Vesta с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179.

Автоновости,Lada Largus,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители