АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

АвтоВАЗ отзывает универсалы и фургоны Lada Largus из-за проблем с топливной системой. По данным портала «Лада.онлайн», в группе риска «Ларгусы» с 16-клапанным 106-сильным двигателем 1.6, выпущенные в 2017-2018 годах. С владельцами проблемных машин уже связались — их просят записаться к ближайшему официальному дилеру Lada и провести бесплатную проверку топливного трубопровода на предмет наличия повреждений.

Фото: Lada Lada

Двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил ставится на «Ларгусы» с октября 2017 года, так что похоже проблемы с топливопроводом характерны для 16-клапанных универсалов и фургонов из первых партий.

По данным «Лада.онлайн», для предотвращения перетирания топливного шланга дилеры устанавливают распорку: